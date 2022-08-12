Узбекистан планирует перенять опыт Сингапура в устранении пробок и развитии общественного транспорта

CentralAsia (UZ) - Заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамад Муминов встретился с послом Сингапура в стране Зулкифли бин Бахаруддином (с резиденцией в Сингапуре), передает Минтранс РУз.

На встрече состоялся обмен мнениями по налаживанию отношений сотрудничества в сфере изучения передового опыта Сингапура в таких областях, как общественный транспорт, регулирование работы такси, ликвидация пробок, управление аэропортами.

Посол выразил уверенность в оказании практической помощи в этом вопросе и в том, что Сингапур станет стратегическим партнером Узбекистана в этом направлении.

В ходе беседы стороны договорились активизировать сотрудничество, отметив важность ускорения внедрения цифровых технологий и решений в сфере транспорта.

В завершение встречи стороны определили задачи, которые предстоит реализовать в будущем в связи с дальнейшим развитием сотрудничества в сфере транспорта.