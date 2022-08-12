экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан планирует перенять опыт Сингапура в устранении пробок и развитии общественного транспорта

CentralAsia (UZ) -  Заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамад Муминов встретился с послом Сингапура в стране Зулкифли бин Бахаруддином (с резиденцией в Сингапуре), передает Минтранс РУз.

На встрече состоялся обмен мнениями по налаживанию отношений сотрудничества в сфере изучения передового опыта Сингапура в таких областях, как общественный транспорт, регулирование работы такси, ликвидация пробок, управление аэропортами.

Посол выразил уверенность в оказании практической помощи в этом вопросе и в том, что Сингапур станет стратегическим партнером Узбекистана в этом направлении.

В ходе беседы стороны договорились активизировать сотрудничество, отметив важность ускорения внедрения цифровых технологий и решений в сфере транспорта.

В завершение встречи стороны определили задачи, которые предстоит реализовать в будущем в связи с дальнейшим развитием сотрудничества в сфере транспорта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Почему Генеральный секретарь ООН сажал деревья в Монголии? — The Diplomat
  • Как налоговая победа борьбе с бедностью также является крупной победой в Монголии
  • Китай ускоряет инвестиции в Монголию, чтобы «облегчить» торговые связи с Россией


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com