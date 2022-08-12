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В Узбекистане выявлено 27 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 12 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 487. В течение прошедших суток зафиксировано 27 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (8), Ташкентской области (4) и по 3 новых случая в Самаркандской области и Республике Каракалпакстан.

За день выздоровели 63 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 241 018).

На лечении находятся 855 больных COVID-19.

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