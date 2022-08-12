экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Нур-Султане с участием Назарбаева открыли новую мечеть - самую большую в Центральной Азии. Фото, видео

CentralAsia (KZ) -  Сегодня, 12 августа в Нур-Султане проходит официальное открытие самой большой мечети в Центральной Азии. В мероприятии принимает участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в своем Twitter-аккаунте.

Самая большая мечеть не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии, расположена в столице на проспекте Мангилик Ел недалеко от ЭКСПО и ТРЦ Mega Silk Way.

Территория мечети занимает почти 10 га. К зданию ведет длинная площадь с клумбами, лавочками и поющими фонтанами.

Высота главного купола составит почти 90 метров, а минареты возвышаются на высоте 130 метров. Вместимость мечети до 235 тысяч человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алтай Кульгинов (@altay_kulginov_official)

Нурсултан Назарбаев приехал на открытие мечети сегодня утром – спустя 3 года после официальной закладки камня в честь начала строительства объекта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане за счет туркменских инвестиций создано 174 предприятий
  • Двух граждан Таджикистана приговорили от 2,5 до 3,5 лет тюрьмы к за избиение полицейских в Москве
  • Пассажирам, прибывающим из-за границы, необходимо заполнить «Форму декларации о состоянии здоровья»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com