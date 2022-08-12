В Нур-Султане с участием Назарбаева открыли новую мечеть - самую большую в Центральной Азии. Фото, видео

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 12 августа в Нур-Султане проходит официальное открытие самой большой мечети в Центральной Азии. В мероприятии принимает участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в своем Twitter-аккаунте.

В церемонии открытия Главной мечети столицы также примут участие представители духовенства, дипломатического корпуса, общественности и СМИ pic.twitter.com/z2wj5BcQSf — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) August 12, 2022

Самая большая мечеть не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии, расположена в столице на проспекте Мангилик Ел недалеко от ЭКСПО и ТРЦ Mega Silk Way.

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Территория мечети занимает почти 10 га. К зданию ведет длинная площадь с клумбами, лавочками и поющими фонтанами.

Высота главного купола составит почти 90 метров, а минареты возвышаются на высоте 130 метров. Вместимость мечети до 235 тысяч человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алтай Кульгинов (@altay_kulginov_official)

Нурсултан Назарбаев приехал на открытие мечети сегодня утром – спустя 3 года после официальной закладки камня в честь начала строительства объекта.

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