Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung

Ли Чжэ Ён

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помиловал вице-президента Samsung Electronics и главу Samsung Group Ли Чжэ Ёна, который был приговорен к двум годам пяти месяцам лишения свободы за коррупцию, передает южнокорейское агентство Yonhap.

В 2017 году Чжэ Ёна обвиняли в даче взяток компаниям, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. По версии обвинения, их размер составлял более $6 млн. Также вице-президент Samsung Electronics предлагал или обещал чиновникам $38 млн за то, чтобы государство разрешило слияние Samsung C&T и Cheil Industries на нужных ему условиях. Суд приговорил бизнесмена к пяти годам тюрьмы, но потом заменил реальный срок условным, хотя тот находился в заключении уже год.

В 2019 году суд отправил дело Ли Чжэ Ёна на повторное рассмотрение, после чего ему предъявили новое обвинение по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T. В результате сделки бизнесмен получил единоличный контроль над конгломератом. В итоге в январе прошлого года вице-президента Samsung Electronics приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, но засчитали тот год, что он уже провел в заключении.

Yonhap пишет, что Чжэ Ён был досрочно освобожден в прошлом августе, однако ему необходимо было помилование, чтобы полностью восстановить свои права.

Кроме того, президентом Южной Кореи был помилован председатель Lotte Group Син Дон Бин (сын Сина Гёгхо, основателя и первого главы Lotte Group), которого также обвинили во взяточничестве и приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения. В 2018 году бизнесмена обвинили в даче взятки подруге экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь в размере 7 млрд южнокорейских вон (более $6,4 млн).

Крупные компании (среди них и Samsung) отчисляли в созданные Сун Силь фонды крупные суммы в обмен на государственную поддержку. В итоге в отношении женщины были выдвинуты обвинения по 18 эпизодам, ее приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию и вмешательства в дела страны.

Компания Lotte была основана в 1948 году в Токио. Со временем она превратилась в международного гиганта. Сейчас компания владеет магазинами, ресторанами и отелями, преимущественно в Южной Корее и Японии. В Москве Lotte Group построила бизнес-центр «Лотте Плаза», пятизвездочный Lotte Hotel Moscow.

Кроме вице-президента Samsung и председателя Lotte Group глава государства помиловал еще 1691 человека. Власти объявили, что помилование вступит в силу в День независимости Кореи 15 августа, пишет Yonhap.

По данным южнокорейского Минюста, всего этом году президент помиловал 1 691 человека. В этот список не попал другой экс-президент Южной Кореи Ли Мен Бак, приговоренный к 17 годам заключения за коррупцию. По данным агентства, его кандидатуру исключили из перечня в последний момент на фоне снижения рейтинга действующего президента. В администрации Юн Сок Еля сочли, что это может снизить уровень поддержки главы государства.