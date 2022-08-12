В Душанбе скончался 27-летний руководитель «Авторадио» Фаридун Хайруллозода

CentralAsia (TJ) - В Душанбе в возрасте 27 лет скончался таджикский телерадиоведущий, журналист, блогер и руководитель радиостанции «Авторадио» в Таджикистане Фаридун Хайруллозода. Об этом сообщает Азия Плюс.

Причина смерти Фаридуна пока неизвестна.

Как рассказывают его друзья и коллеги, он был полон сил и еще накануне вел программу в эфире «Авторадио».

«Не было никаких признаков, что он болеет, он был как обычно энергичен и вел программу», – пишут в соцсетях друзья и коллеги.

Фаридун Хайруллозода родился 22 апреля 1994 года.

Он получил образование в Таджикистане (окончил экономический факультет Российско-таджикского славянского университета), Казахстане и России. Учебу окончил в 2019 году. По его рассказам он с детства проявлял себя как творческую личность, взявшись за работу ведущего утренних программ на ТВ «Бахористон» в 2006 году.

В 2009 году перешел на ТВ «Сафина», став автором утренних программ. В 2014 году уехал в Москву, но в конце того же года вернулся на родину. Вскоре он становится автором и ведущим нескольких радио-проектов на «Радио Ватан», затем автором, ведущим программы «Басти сеюм».

Карьеру директора начал в 2018 году с радиостанции «Хамсадо», а потом стал генеральным директором «Авторадио Таджикистан».

В 2017 году Фаридун получил премию «Лучший блогер Таджикистана»”– он был очень активным в соцсетях. И именно из его постов становится понятно, что у Фаридуна были большие планы на будущее…

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