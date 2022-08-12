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Бывший канцлер Германии Шрёдер подал в суд на Бундестаг из-за утраченных привилегий
Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер

CentralAsia (CA) -  Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подал иск в суд Берлина, в котором требует Бундестаг восстановить привилегии бывшего главы правительства, частично отнятые у него в мае. Экс-канцлер хочет вернуть свой офис в парламенте, а также его сотрудников. Об этом сообщила газета Welt.

18 мая Бундестаг решил урезать средства, выделенные Герхарду Шрёдеру на содержание его офиса, в связи нежеланием бывшего канцлера покидать руководящие посты в российских энергетических корпорациях. В иске Шрёдера к Бундестагу говорится, что это решение было «незаконным».

По данным Der Spiegel, на содержание офиса экс-канцлера уходило примерно €400 тыс. Некоторые работники добровольно покинули офис Герхарда Шрёдера из-за его связей с Россией. Из привилегий экс-канцлера ему оставили личную охрану и государственную пенсию. Тогда же министр финансов Германии Кристиан Линднер не исключил добавления Шрёдера в санкционный список Евросоюза.

Сразу после решения Бундестага, 20 мая, экс-канцлер объявил о выходе из совета директоров «Роснефти». 3 августа он был с визитом в Москве. В Кремле тогда не исключали, что он может встретиться с Владимиром Путиным. В интервью Stern после поездки Шрёдер сказал, что не станет ссориться с российским президентом.

Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После выхода на пенсию экс-канцлер получил пенсию в размере €8300 в месяц, а также офис, референтов, секретаря, охрану и водителя.

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