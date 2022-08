В КНДР чиновники расплакались, узнав о болезни Ким Чен Ына. Видео

CentralAsia (CA) - Северокорейское телевидение впервые показало видео выступления, на котором сестра лидера КНДР Ким Е Чжон рассказывает о том, как ее брат Ким Чен Ын тяжело переносил COVID-19.

По ее словам, во время заболевания коронавирусом у «вождя» пропал вкус и обоняние, также у него была «высокая температура».

Реакцию чиновников на эту информацию зафиксировали на видео - многие из присутствующих не смогли сдержать слез.

Видео опубликовано на Twitter-странице американского сайта NK News.

BREAKING: North Korean TV airs video and audio of the leader’s sister Kim Yo Jong giving a speech for the first time. The audience is shown crying as she says Kim Jong Un had a fever during the COVID-19 outbreak and as she threatens South Korean authorities with "extermination" pic.twitter.com/BKuqv7GIiu