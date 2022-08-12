В России растет заболеваемость коронавирусом — 27,8 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили 27 тыс. 810 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Вчера было 25 тыс. 815. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 млн 824 тыс. 282 случая заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 57, всего с начала пандемии в России умерли 383 тыс. 11 человек.

Количество случаев выздоровления за сутки составило 14 тыс. 320. Всего выздоровления с начала пандемии выросло до 18 млн 104 тыс. 261.