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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 588 млн
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CentralAsia (CA) -  Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 588 474 953, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 430 692 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 92 719 491 и 1 036 325.

Индия - 44 223 557 и 526 928.

Бразилия - 34 124 579 и 681 006.

Франция - 34 383 344 и 154 030.

Германия - 31 489 484 и 145 561.

Великобритания - 23 634 568 и 186 798.

Италия - 21 428 602 и 173 701.

Южная Корея - 21 111 840 и 25 499.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы - 827,3. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 157, во Франции - 2 333, в Германии - 1 726, в Великобритании - 2 711, в Италии - 2 882, в Южной Корее - 496. Сведения по США отсутствуют.

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