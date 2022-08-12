В Туркменистане отмечается День Каспия

CentralAsia (TM) - Сегодня Туркменистан отмечает День Каспия, сообщает Тurkmenportal.

Этот день проводится в пяти прикаспийских странах 12 августа, начиная с 2006 года, когда вступила в силу Рамочная Конвенция по защите морской среды Каспия.

К этой дате организуются международные конференции, научные чтения, встречи учёных экологов, мероприятия для молодёжи, различные акции, направленные на привлечение внимания общественности к вопросам экологической безопасности моря, поддержанию и сохранению его уникальной экосистемы.

В Национальной туристической зоне «Аваза» сегодня будут проведены выставки и мероприятия, знакомящие с особенностями флоры и фауны Каспия.

Являясь последовательным сторонником поддержания мира и сотрудничества в регионе Каспийского бассейна, Туркменистан выступает за конструктивный диалог на основе учёта государственных интересов всех сторон, сложения общих усилий в реализации перспективных региональных проектов по всему спектру вопросов каспийской проблематики.

Из практических мер охраны морской среды, осуществляемых в Туркменистане – появление современного Международного морского порта города Туркменбаши, в ходе возведения которого была построена новая дренажная система, смонтированы очищающие воду сепараторы, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

В стране проводится переоснащение производств и рекультивация полигонов отходов добычи и переработки углеводородного сырья. Польза для природы от модернизации химпрома и нефтепереработки, прочих усилий государства подтверждается лабораторно: содержание нефтепродуктов, нитритов, фенолов, тяжёлых металлов, синтетических поверхностноактивных веществ в морской среде туркменского сектора не превышает установленные предельно-допустимые концентрации, в норме – кислородный и биогенный режимы.

Это подтверждает Каспийская экологическая служба («Хазарэкоконтроль»), которая приближается к 50-летию со дня своего образования. Её специалисты проводят регулярные наблюдения за состоянием прибрежных участков, изучают качество морской и грунтовых вод, донных отложений, грунта прибрежной полосы, контролируют эффективность работы очистных сооружений и работу ведомственных лабораторий различных предприятий.

Также Служба занимается исследованием гидрохимического режима моря на станциях, расположенных в Туркменбашинском заливе, районах морского бурения, бухте Киянлы, в пределах акватории посёлка Экерем, районе Гарабогаз, в пределах НТЗ «Аваза».

Туркменское побережье Каспия известно и своими грязевыми вулканами, их здесь десятки. Геологами подтверждено, что эти геологические памятники, которые сейчас рассматриваются в качестве потенциальных объектов для внесения их в список ЮНЕСКО, часто сопутствуют подземным месторождениям углеводородного сырья. Эти геологические образования очень древние, дают много ценных сведений для учёных, ведь функционируют они многие тысячи, если не миллионы лет и доставляют на поверхность земли породы с больших глубин.

В водах Каспия обитает 90% мировых запасов осетровых рыб, которые существовали ещё 200 млн лет назад во времена динозавров, – белуга, севрюга, стерлядь и небольшой по размерам шип. Море – дом для многих редких видов моллюсков. Ранее проведённые научно-практические изыскания показали, что Каспий может являться отличным природным питомником для разведения кефали, каспийского лосося, белорыбицы, севрюги и других промысловых видов рыб и ракообразных. При этом рациональное использование такого ресурса, восполнение запасов ценных видов аквакультуры может послужить привлекательным аргументом в деле разумного хозяйствования.

На побережье останавливаются стаи перелетных птиц, которых привлекает не только богатая кормовая база, но и природные укрытия от хищников в небольших заливах, низовьях реки Этрек на участке Хазарского природного государственного заповедника.