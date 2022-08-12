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Сердар Бердымухамедов осмотрел корвет и принял парад кораблей ВМС Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 10 августа, находящийся в трудовом отпуске в Балканском велаяте, посетил воинскую часть «Garşy» Военно-морских сил, сообщает госинформагентство ТДХ.

В военную часть глава государства прилетел на вертолете. Там его встречал министр обороны, секретарь Государственного совета безопасности Бегенч Гундогдыев, который рапортовал, что военное судно класса корвет «Deňiz han» («Хан моря») готово к осмотру.

До причала глава государства добирался на машине.

ТДХ отмечает, что судно построено «при участии отечественных специалистов на судоремонтном предприятии ВМС Министерства обороны Туркменистана» и открывало смотр военно-морского флота на параде 27 октября прошлого года.

Отметим, что эту военную часть бывший президент Гурбангулы Бердымухамедов открыл ровно год назад – 11 августа 2021 года. В тот день глава государства поднялся на военный корабль «Deňiz han», который, как писало тогда ТДХ, построен на судоремонтном предприятии Министерства обороны Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов «детально ознакомился с боевыми возможностями и особенностями конструкции судна, предназначенного для ликвидации подводных и надводных боевых кораблей». Сообщается, что военнослужащие судна прошли курсы по повышению квалификации в Италии, Германии и Турции.

«Во время знакомства с работой пункта управления капитан судна «Deňiz han» вышел на прямую связь и обратился к президенту с просьбой начать торжественный военно-морской парад», – пишет ТДХ.

На параде, который открыл пограничный сторожевой катер «Arkadag», были представлены различные типы кораблей, боевые катера и лодки ВМС, Пограничной службы, МВД и МНБ, которые охраняют 600 километров морских границ Туркменистана.

«Констатировав высокий уровень смотра национального флота на Каспийском море», глава государства дал конкретные поручения руководителям силовых ведомств. Какие именно, ТДХ не уточняет.

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