Минздрав Туркменистана вновь советует бороться с ОРВИ гармалой

CentralAsia (TM) - Жителям вновь рекомендуют окуривать помещение юзярликом (гармалой), передает «Хроника Туркменистана».

Такой совет появился в заметке под названием «Защитите себя от ОРВИ» за авторством Минздрава, которая вышла в газете «Нейтральный Туркменистан» от 12 августа.

Кроме необходимости заниматься спортом, есть цитрусовые и мыть руки с мылом там также говорится: «окуривайте помещения юзярликом, дым которого уничтожает вирусы и бактерии».

С 1 июня в Туркменистане ослабили требования к масочному режиму – носить медицинские маски теперь необходимо только в транспорте и в закрытых помещениях. После этого полицейские на какое-то время (по наблюдениям корреспондентов «Хроники Туркменистана» примерно в течение месяца) перестали следить за наличием масок. Однако, на данный момент за соблюдением эпидемиологических правил следят достаточно строго: жителей Ашхабада приглашают на очередную, для многих уже четвертую, вакцинацию, а от родителей первоклассников требуют предоставить медицинскую справку об отсутствии у детей коронавируса перед началом учебы.

Во время пандемии COVID-19 президент Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал защищаться от вирусов народными средствами, в частности, при помощи гармалы – растения, полезные свойства которого он описал в своей книге. После этого им стали окуривать помещения, где проводились массовые мероприятия.

В России гармала считается наркосодержащей травой. 9 августа издание «Кубань 24» сообщило, что новороссийские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через границу сушеной гармалы, содержащей в своем составе наркотическое средство.

Растение обнаружили в прибывшем по железной дороге из Узбекистана контейнере. Среди сухофруктов, шиповника, посуды и льняного масла находились снопы с сушеной травой весом более тонны (1 184,4 кг). Товар должен был отправиться на сухогрузе в одну из стран Ближнего Востока. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ. Отправителю может грозить пожизненное лишение свободы и штраф до миллиона рублей.