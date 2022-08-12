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ISW: Российские войска наносят наземные атаки к Северску и Бахмуту (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 11 на 12 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска наносили наземные удары к востоку от Северска, а также к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

Выводы института:

Российские силы продолжают наземные атаки на северной и юго-западной окраинах Донецка.

Украинские официальные лица подтвердили дополнительные украинские удары по российским командным пунктам и складам боеприпасов вдоль Южной оси.

В Хабаровском крае формируют два новых добровольческих батальона.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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