ISW: Российские войска наносят наземные атаки к Северску и Бахмуту (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 15:54, 12 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 11 на 12 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска наносили наземные удары к востоку от Северска, а также к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
Выводы института:
Российские силы продолжают наземные атаки на северной и юго-западной окраинах Донецка.
Украинские официальные лица подтвердили дополнительные украинские удары по российским командным пунктам и складам боеприпасов вдоль Южной оси.
В Хабаровском крае формируют два новых добровольческих батальона.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.