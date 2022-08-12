Казахстан начнет продажу нефти по азербайджанскому трубопроводу в обход России, - Reuters

CentralAsia (KZ) - Казахстан изучает возможность поставок нефти через Азербайджан, соответствующие предварительные переговоры госкомпания Казахстана «Казмунайгаз» (КМГ) ведет с азербайджанской SOCAR, пишет Reuters со ссылкой на три информированных источника.

Речь идет о прокачке 1,5 млн т нефти казахского производства по азербайджанскому трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTD), который поставляет прокачивает топливо в турецкие порт Джейхан в Средиземном море. Окончательного соглашения стороны могут достичь в конце августа, поставки начнутся через месяц, сообщили собеседники агентства.

Reuters указывает, что объем прокачки нефти в 30 тыс. баррелей в сутки по этому маршруту будет незначителен в сравнении с 1,3-1,4 млн баррелей в сутки, которые Казахстан поставляет на мировой рынок через российский Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК).

Стороны планируют, что еще 3,5 млн т нефти из Казахстана в следующем году начнут поступать по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский порт в устье реки Супса, рассказали два источника Reuters. Вероятно, речь идет о пути Western Route Export Pipeline (WREP), за первые шесть месяцев этого года по нему прокачали около 7 млн баррелей нефти. В рамках строительства газопровода также построен терминал близ Супсы мощностью в один млн баррелей.

Оба маршрута способны прокачать немногим более 100 тыс. баррелей ежесуточно, это составляет 8% от объемов российского КТК, отмечает Reuters.

Крупнейшими акционерами КТК являются «Транснефть» (24%) и «Казмунайзаз» (19%). Это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ.

По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью более 1,5 тыс. км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал компании оснащен тремя выносными причальными устройствами.

Reuters пишет, что причиной поиска Казахстаном других путей для поставок нефти стали действия российского суда в отношении КТК. В начале месяца суд в Новороссийске приостановил на 30 суток деятельность трубопровода из-за выявление экологических нарушений на производственных объектах.

Спустя неделю приостановка деятельности была заменена на штраф в объеме 200 тыс. руб. В КТК указали на непрерывный цикл производства на предприятии, из-за чего немедленная приостановка деятельности грозит «необратимыми последствиями для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение».

В конце июля из-за погодных условий обрушились семь опор воздушных линий электропередачи, что стало причиной отключения от энергоснабжения двух станций прокачки КТК: «Курмангазы» и НПС «Исатай» (обе расположены в казахстанском городе Атырау). О возвращении к штатному режиму работы компания сообщила 30 июля. Вскоре прокачка нефти по КТК была снова «значительно снижена», точные данные в компании не озвучили. Причиной стали ремонт на трубопроводе, ведущем от Тенгизского месторождения в Казахстане, и остановка производства нефти на месторождении Кашаган, пояснили в консорциуме.

Казахская «CNPC-Актобемунайгаз» в начале июня переименовала марку нефти, поставляемой на экспорт через российские морские порты, на Казахстанскую экспортную смесь сырой нефти (KEBCO). Это было сделано в целях ее «отделения» от российской нефти в связи с «недавними значительными геополитическими изменениями». Опрошенные Reuters трейдеры указали тогда, что казахская нефть не раз ошибочно принималась за российскую.

В 2022 году Казахстан намерен экспортировать около 69 млн т нефти, это на 2,1% больше, чем в прошлом году, пишет LSM.kz.

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