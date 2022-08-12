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Минобороны России сообщило о перехвате 2 снарядов РСЗО HIMARS в Новой Каховке
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) -  Российские средства ПВО перехватили в районе Новой Каховки два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны РФ.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Егоровка, Спартак Донецкой народной республики, Архангеловка и Волхов Яр Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО «Ольха» в районе Чернобаевки Херсонской области», - сказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Конашенков также заявил о подавлении четырех взводов РСЗО «Град», двух артиллерийских взводов орудий «Акация» и четырех взводов гаубиц Д-30 в ДНР и Херсонской области.

Всего, по данным Минобороны, в ходе военной операции на Украине были уничтожены 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотника, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и бронемашины, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4844 автомобиля.

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