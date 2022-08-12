экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Около 10 тыс. гектаров леса сгорели во Франции. Фото. Видео

CentralAsia (CA) -  Около 10 тыс. гектаров леса сгорели на территории Франции с начала этой недели. Об этом на своем сайте сообщает телеканал BFMTV.

По информации французских властей, с 8 августа лесные пожары во Франции уничтожили 9830 гектаров леса. Департамент Жиронда на юго-западе страны пострадал сильнее всего — там сгорели 7,4 тыс. гектаров леса. На западе, в Мэне и Луаре, огонь уничтожил 1,5 тыс. гектаров, в Авероне и Лозере на юге страны — 730 гектаров, в Ардеше — 200.

Глава пожарной службы Жиронды Марк Вермелен сообщил, что 11 августа двое пожарных пострадали при тушении пожаров. Тушение огня продолжается. Премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее заявила, что Франция запросит у Евросоюза дополнительные самолеты пожаротушения, чтобы справиться с лесными пожарами на территории страны.

Ранее из-за лесных пожаров, вспыхнувших на территории Франции, ввели массовое ограничение на потребление воды. В некоторых департаментах региона Пэи-де-ла-Луар и Новая Аквитания объявили красный уровень угрозы, при котором использование воды ограничивается для любых неприоритетных целей, включая сельскохозяйственные нужды.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Украинские войска отбили атаку войск РФ под Северском, в Песках продолжается бой, - Генштаб ВС Украины
  • Предпринимателям Узбекистана предложили занять свободные места в торговых центрах в России
  • За три месяца сезона Узбекистан экспортировал рекордный объем сливы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com