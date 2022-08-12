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МВД Узбекистана расширили полномочия

CentralAsia (UZ) -  Полномочия госинспекции по надзору за качеством образования и переподготовке водителей негосударственными образовательными учреждениями решили передать МВД парламентарии Узбекистана, сообщает пресс-служба парламента.

«Предусматривается передача полномочий государственной инспекции по надзору за качеством образования при кабинете министров по лицензированию деятельности по подготовке и переподготовке водителей негосударственными образовательными учреждениями», — сообщает пресс-служба.

МВД также передается право уведомления о начале или прекращении деятельности в сфере повышения квалификации водителей автомототранспортных средств и средств городского электротранспорта.

Ранее данные права принадлежали государственной инспекции по надзору за качеством образования, теперь они переданы МВД. Соответствующие изменения и дополнения внесены в законы «О государственной пошлине», «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах».

Подчеркивается, что депутаты считают принятие проекта важным, так как он поможет повысить качество образования и обеспечить безопасность дорожного движения.

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