МВД Узбекистана расширили полномочия

CentralAsia (UZ) - Полномочия госинспекции по надзору за качеством образования и переподготовке водителей негосударственными образовательными учреждениями решили передать МВД парламентарии Узбекистана, сообщает пресс-служба парламента.

«Предусматривается передача полномочий государственной инспекции по надзору за качеством образования при кабинете министров по лицензированию деятельности по подготовке и переподготовке водителей негосударственными образовательными учреждениями», — сообщает пресс-служба.

МВД также передается право уведомления о начале или прекращении деятельности в сфере повышения квалификации водителей автомототранспортных средств и средств городского электротранспорта.

Ранее данные права принадлежали государственной инспекции по надзору за качеством образования, теперь они переданы МВД. Соответствующие изменения и дополнения внесены в законы «О государственной пошлине», «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах».

Подчеркивается, что депутаты считают принятие проекта важным, так как он поможет повысить качество образования и обеспечить безопасность дорожного движения.