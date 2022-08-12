Минобороны России заявило, что украинские войска потеряли более 2 тыс. человек в районе Соледара

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Более двух тысяч человек потеряли Вооружённые силы Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы», - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что «в районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой народной республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности».

«Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы», - заявил Конашенков.

По его словам, «высокоточным ударом ВКС (Воздушно-космических сил -ИФ) России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники».

Всего, по данным Минобороны РФ, в ходе военной операции на Украине были уничтожены 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотника, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и бронемашины, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4844 автомобиля.