Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 170 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:20, 12 августа 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 12 августа. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 43 200 (+200) человек, танков ‒ 1 849 (+3) ед, боевых бронированных машин ‒ 4 108 (+8) ед, артиллерийских систем – 975 (+1) ед, РСЗО – 261 (+0) ед, средств ПВО – 136 (+2) ед, самолетов – 233 (+1) ед, вертолетов – 193 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6) ед, крылатых ракет – 185 (+0) ед, кораблей/катеров – 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 3 021 (+3) ед, специальной техники – 90 (+0) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia