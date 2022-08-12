Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 170 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:20, 12 августа 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 12 августа.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 43 200 (+200) человек,
танков ‒ 1 849 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4 108 (+8) ед,
артиллерийских систем – 975 (+1) ед,
РСЗО – 261 (+0) ед,
средств ПВО – 136 (+2) ед,
самолетов – 233 (+1) ед,
вертолетов – 193 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6) ед,
крылатых ракет – 185 (+0) ед,
кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 3 021 (+3) ед,
специальной техники – 90 (+0) ед.
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