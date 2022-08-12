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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 170 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 12 августа.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 43 200 (+200) человек,

танков ‒ 1 849 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 108 (+8) ед,

артиллерийских систем – 975 (+1) ед,

РСЗО – 261 (+0) ед,

средств ПВО – 136 (+2) ед,

самолетов – 233 (+1) ед,

вертолетов – 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6) ед,

крылатых ракет – 185 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 021 (+3) ед,

специальной техники – 90 (+0) ед.

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