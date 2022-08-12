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Россия опередила Китай и Турцию по числу созданных в Узбекистане предприятий

CentralAsia (UZ) -  Россия на первом месте по числу созданных в Узбекистане зарубежных предприятий, опередив Китай и Турцию, передает посольство РФ в Ташкенте.

По данным госкомитета по статистике Узбекистана, с начала года в стране появились 465 новых фирм с российскими инвестициями.

В тройку лидеров входят также Турция (203 предприятия) и Китай (149).

Всего с участием российского капитала в Узбекистане сегодня действуют 2705 предприятий. Турецкие инвесторы запустили 2050 компаний, китайские – 2036.

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