Россия опередила Китай и Турцию по числу созданных в Узбекистане предприятий

CentralAsia (UZ) - Россия на первом месте по числу созданных в Узбекистане зарубежных предприятий, опередив Китай и Турцию, передает посольство РФ в Ташкенте.

По данным госкомитета по статистике Узбекистана, с начала года в стране появились 465 новых фирм с российскими инвестициями.

В тройку лидеров входят также Турция (203 предприятия) и Китай (149).

Всего с участием российского капитала в Узбекистане сегодня действуют 2705 предприятий. Турецкие инвесторы запустили 2050 компаний, китайские – 2036.