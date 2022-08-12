В Ашхабаде начали работу школьные ярмарки
- Туркменистан, общество
- 17:42, 12 августа 2022
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CentralAsia (TM) - В Ашхабаде открылись школьные ярмарки, где продают школьные принадлежности, форму и ткани для пошива платьев.
Как сообщает «Хроника Туркменистана», значительным отличием от прошлогодних ярмарок является то, что здесь дежурят полицейские, запрещающие фотографировать товары.
Некоторые цены на школьные товары:
- тетради (12 листов) стоят по 1,5 маната за штуку; если покупать более 50 штук, то – 1,20 маната (доллар на «черном рынке» стоит 19,5 маната);
- ручки стоят от 1 до 5 манатов;
- дневники местного производства – 10 манатов, российского – 20-25;
- школьные рюкзаки и портфели – от 120 до 250 манатов ($6-13), портфели для студентов – 300 манатов ($15);
- костюмы для мальчиков (пиджак и брюки) местного производства – 275-285 манатов ($14,5), импортные – 500 манатов ($26);
- фартуки – от 150 до 200 манатов ($8-10);
- обувь для мальчиков – до 500 манатов ($26), для девочек – 200-250 манатов ($10-13);
- являющиеся частью школьной формы и, соответственно, обязательные для ношения тюбетейки (Tahýa) ручной работы стоят 85 манатов ($4), машинной – 35 ($1,8).
Учащимся сообщают, что в сентябре длительность урока снова вернется к 45 минутам. Ранее, в связи с пандемией коронавируса, длительность была сокращена до 20 минут.
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