В Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана насмерть пнул соотечественника

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CentralAsia (UZ) - Тело 23-летнего гражданина Узбекистана обнаружено на набережной реки в Санкт-Петербурге, сообщило издание «Фонтанка».

Согласно заключению предварительной судебно-медицинской экспертизы, гражданин Узбекистана скончался в результате удара по голове. После инцидента местные правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть.

По подозрению в убийстве задержан 46-летний гражданин Узбекистана. Отмечается, что 9 августа между ним и погибшим в общежитии завязалась драка, в ходе которой мужчина получил удар ногой по голове.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, пока решается вопрос о избрании меры пресечения.