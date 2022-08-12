В Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана насмерть пнул соотечественника

- Узбекистан, происшествия
- 17:54, 12 августа 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - Тело 23-летнего гражданина Узбекистана обнаружено на набережной реки в Санкт-Петербурге, сообщило издание «Фонтанка».
Согласно заключению предварительной судебно-медицинской экспертизы, гражданин Узбекистана скончался в результате удара по голове. После инцидента местные правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть.
По подозрению в убийстве задержан 46-летний гражданин Узбекистана. Отмечается, что 9 августа между ним и погибшим в общежитии завязалась драка, в ходе которой мужчина получил удар ногой по голове.
Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, пока решается вопрос о избрании меры пресечения.
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