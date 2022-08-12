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В Нью-Йорке совершено нападение на писателя Салмана Рушди

CentralAsia (CA) -  В штате Нью-Йорк напали на писателя, лауреата Букеровской премии и автора книги, вызвавшей критику и угрозы со стороны исламского мира, Салмана Рушди, передает The Washigton Post. Это произошло на мероприятии в образовательном центре Chautauqua Institution в городе Чаутокуа. Рушди получил ножевое ранение и доставлен в больницу, сообщила полиция штата.

«Рушди получил ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в местную больницу. Его состояние пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Репортер The Associated Press, ставший свидетелем происшествия, сообщил, что неизвестный во время представления Рушди публике атаковал его и начал бить, передает Sky News. Нападавшего скрутили.

Писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в своем Twitter назвала «ужасающими новостями» сообщения о нападении на писателя.

Рушди родился в Бомбее (ныне Мумбаи, Индия). Он приобрел широкую известность после выхода в Великобритании романа «Сатанинские стихи» в 1988 году, которую в исламском мире сочли оскорбительной в отношении мусульман. Книга была запрещена в Индии, Пакистане, Саудовской Аравии, Сомали и других странах.

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