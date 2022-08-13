В Казахстане за сутки выявили 1452 случая COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 302;
в Карагандинской области – 193;
в городе Алматы – 156;
в ЗКО – 111;
в Павлодарской области – 110;
в Акмолинской области – 99;
в Костанайской области – 87;
в СКО – 68;
в Мангистауской области – 43;
в ВКО – 41;
в Жетысуской области – 38;
в Атырауской области – 36;
в Актюбинской области – 34;
в Кызылординской области – 30;
в Жамбылской области – 27;
в Алматинской области – 23;
в Абайской области – 21;
в городе Шымкент – 16;
в Улытауской области – 12;
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 1 375 729 случаев.
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