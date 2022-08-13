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В Казахстане за сутки выявили 1452 случая COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 302;

в Карагандинской области – 193;

в городе Алматы – 156;

в ЗКО – 111;

в Павлодарской области – 110;

в Акмолинской области – 99;

в Костанайской области – 87;

в СКО – 68;

в Мангистауской области – 43;

в ВКО – 41;

в Жетысуской области – 38;

в Атырауской области – 36;

в Актюбинской области – 34;

в Кызылординской области – 30;

в Жамбылской области – 27;

в Алматинской области – 23;

в Абайской области – 21;

в городе Шымкент – 16;

в Улытауской области – 12;

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 375 729 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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