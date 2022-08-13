На Британского писателя Салмана Рушди напали в Нью-Йорке

CentralAsia (CA) - Неизвестный мужчина напал на британского писателя Салмана Рушди, когда он выходил на сцену для чтения лекции образовательном центре Chautauqua Institution на западе Нью-Йорка. По свидетельствам репортера Associated Press, злоумышленник начал бить Рушди ножом, после чего был схвачен охраной.

Полицейский департамент Нью-Йорка уточняет, что писатель получил ножевые ранения в шею. Его доставили в больницу на вертолете.

Писатель подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил его агент Эндрю Уайли. Он может потерять глаз. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в нападении на писателя — это 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар, передает Reuters.

«Новости не очень хорошие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз; нервы в его руке были разорваны, и его печень была ранена»,— сказал Уайли.

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В 2012 году иранский религиозный фонд 15-Khordad Foundation установил награду в размере 3,3 млн долларов за убийство писателя. В 1989 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к убийству Рушди. Подобным образом иранские официальные лица и институции отреагировали на публикацию романа Салмана Рушди «Сатанинские стихи», в котором описываются «противоречащие» мусульманским священным текстам.

В связи с изложенными выше событиями британское правительство взяло Рушди под свою защиту. Он неоднократно утверждал, что не пытался оскорбить верующих своим произведением, а сам роман как творческая единица в целом не способен оскорбить чьи-либо чувства. «Роман нельзя прочесть внезапно. Вот вы начинаете читать книгу, она не нравится вам, что ж, у вас всегда есть возможность просто закрыть ее — в этот момент она теряет возможность оскорбить вас»,— заявлял литератор