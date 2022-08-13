В Узбекистане снова ожидается жара

CentralAsia (UZ) - Вскоре в Узбекистан опять вернется жара. Однако наступающие выходные будут относительно нежаркими, передает Узгидромет.

12 и 13 августа сохранится довольно прохладная в ночные и утренние часы и умеренно жаркая погода днем, сообщают метеорологи. Температура воздуха ночью будет в пределах 18-22 градусов, днем — 32-37 градусов.

По пустынной зоне в эти дни можно ожидать усиления ветра до 15-20 м/c, в отдельных районах с пыльным поземком.

В воскресенье, 14 августа, на территорию республики начнется вынос более жаркого воздуха из Туркменистана. Температура воздуха будет расти, и следующая неделя начнется с 37-39 градусов.

Дождей на выходных не ожидается, только в отдельных горных районах Наманганской и Ферганской областей сегодня вечером возможен кратковременный дождь. Как предупреждает Узгидромет, жителям этих регионов нужно быть внимательными: не исключена вероятность селей и паводков.