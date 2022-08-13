В Монголии реализуется проект по поддержке занятости людей с инвалидностью

CentralAsia (MNG) -

Заместитель министра труда и социальной защиты С.Зулпхар принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Монголии Кобаяси Хироюки и главу Японского комитета по этике Ито Наоки.

В ходе встречи стороны обсудили проекты, реализуемые совместно с Правительством Японии и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) в сфере труда и социальной защиты. В частности, в Японии открыт Центр обслуживания труда и социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты Монголии, который оказывает услуги по трудоустройству и социальной защите проживающим там гражданам Монголии.

Кроме того, в сотрудничестве с JICA в период с 2021 по 2025 год реализуется проект по поддержке трудоустройства людей с инвалидностью. В связи с этим планируется обучить 200 человек по специальности Job Coach, 70 из которых пройдут обучение в этом году.

Глава японского комитета по этике Ито Наоки поделилась своими взглядами на то, как улучшить семейные отношения и общественное сознание в сегодняшнюю эпоху стремительно развивающихся технологий, обеспечить право детей на любовь и заботу, как сохранить настоящие отношения между людьми.

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