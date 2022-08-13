Два человека в Казахстане и России умерли после введения препарата Zolgensma

CentralAsia (KZ) - Швейцарская компания Novartis AG сообщила о 2 летальных случаях у пациентов из-за острой печеночной недостаточности после лечения препаратом Zolgensma, который используют для лечения спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщает Reuters.

2 случая с летальным исходом из-за острой печеночной недостаточности произошли в Казахстане и России после 5-6 недель использования препарата Zolgensma и примерно через 1-10 дней после начала приема кортикостероидов.

Компания уведомила об инцидентах органы здравоохранения стран, где продается препарат, включая агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA), которое занимается контролем качества лекарственных препаратов.

Препарат Zolgensma от Novartis получил условное одобрение ЕС в начале 2020 года, стоит более $2 млн на одного пациента.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическая болезнь, которая проявляется как нарастающая мышечная слабость. У пациента прогрессивно снижается способность мышц к сокращению, что проводит в итоге к нарушению дыхания и глотания. Лечение этого заболевание ограничено снятием симптома и пожизненным приемом дорогих лекарств. По статистике, половина детей с этим диагнозом не доживает до 2 лет.

До недавнего времени радикальных методов лечения СМА не было. Эффект продемонстрировала только генная терапия. Единственная доза Zolgensma заменяет отсутствующий или дефектный ген на его функциональную копию.

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