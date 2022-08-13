Эстония закроет въезд для россиян с шенгенскими визами, выданными этой страной

- Азия и мир, политика
- 12:03, 13 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Эстонское правительство утвердило запрет, в соответствии с которым граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут попасть на территорию страны. Об этом сообщает Reuters.
Запрет начнет действовать с 18 августа.
«Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию»,— пояснили в пресс-службе эстонского кабмина.
Россияне с шенгенскими визами, выданными другими государствами, по-прежнему могут посещать Эстонию.
Решение о закрытии границы для граждан России с выданными Эстонией шенгенскими визами власти республики анонсировали 11 августа. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала другие страны Евросоюза присоединиться к визовым ограничениям в отношении россиян.