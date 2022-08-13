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В восьми районах Британии объявили засуху

CentralAsia (CA) -  В восьми районах Южной, Центральной и Восточной Англии официально объявлена засуха, пишет The Guardian со ссылкой на заявление Агентства по охране окружающей среды (Environment Agency).

В частности, это касается графств Девон, Корнуолл, Кент, Линкольншир и Нортгемптоншир. В конце августа к ним могут присоединиться еще два района — Йоркшир и Западный Мидленд.

Последний раз такое засушливое лето в Британии наблюдалось 50 лет назад.

Министр водных ресурсов Стив Дабл заявил, что правительство и другие организации, включая Агентство по охране окружающей среды, уже принимают необходимые меры. «Все водоснабжающие компании заверили нас, что основные запасы по-прежнему в безопасности, а мы ясно дали понять, что их обязанность — поддерживать эти запасы»,— добавил он.

Тем не менее для жителей вышеупомянутых районов могут быть введены ограничения на использование воды в бытовых и коммерческих целях, запрет на использование разбрызгивателей для мытья зданий, автомобилей и окон.

Ранее компании South East Water и Southern Water запретили своим клиентам использовать садовые шланги и разбрызгиватели. В ближайшее время к ним могут присоединиться Thames и South West Water; также обсуждается возможность закрытия водных каналов для лодок.

Еще одна проблема, которую может вызвать засуха— неурожай. Фермеры предупредили, что из-за недостаточного орошения могут погибнуть от 10 до 50% сельскохозяйственных культур, включая морковь, лук, сахарную свеклу и яблоки. Из-за нехватки корма для коров в стране снижается производство молока, а лесные пожары подвергают риску большие площади сельскохозяйственных угодий.

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