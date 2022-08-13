ISW: Российские войска наносят наземные удары вокруг Донецка (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:54, 13 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 12 на 13 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы наносят наземные удары к юго-западу и северо-западу от Донецка.
Выводы института:
Российские войска наносят наземные удары к востоку от Северска, а также к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
Украинские силы разрушили последний действующий мост, по которому российские войска переправляли военную технику возле Каховской ГЭС.
Украинские официальные лица подтвердили дополнительные украинские удары по российским складам боеприпасов и логистическому пункту в Херсонской области.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.