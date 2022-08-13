ISW: Российские войска наносят наземные удары вокруг Донецка (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 12 на 13 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы наносят наземные удары к юго-западу и северо-западу от Донецка.

Выводы института:

Российские войска наносят наземные удары к востоку от Северска, а также к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

Украинские силы разрушили последний действующий мост, по которому российские войска переправляли военную технику возле Каховской ГЭС.

Украинские официальные лица подтвердили дополнительные украинские удары по российским складам боеприпасов и логистическому пункту в Херсонской области.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.