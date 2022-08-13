ВОЗ дала новые наименования двум вариантам оспы обезьян

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хочет переименовать заболевание оспы обезьян. Варианты вируса теперь будет обозначатся римскими цифрами.

Об этом стало известно из информации на официальном сайте ВОЗ.

Вариант болезни, ранее известный как болезнь бассейна реки Конго (центральноафриканская), теперь будет известен как «клада один, или I». Западноафриканская разновидность будет известна как «клада два, или II».

Соответствующее решение приняли эксперты международной организации. В связи с чем варианты оспы обезьян прекратят ассоциироваться у общественности с регионами Африки, в честь которых они были названы ранее.

Впервые название «оспа обезьян» было применено в 1958 году, когда у подопытных обезьян в Дании обнаружили заболевание, похожее на оспу.

На сегодняшний день во всем мире было выявлено более 27 тыс. случаев оспы обезьян, причем большинство из них произошло за пределами Африки