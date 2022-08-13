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АрМИ-2022 стартуют на территории 12 государств

CentralAsia (CA) -  VIII Армейские международные игры стартуют сегодня, 13 августа, на территории 12 государств и продлятся до 27 августа.

Более 5 тыс. военнослужащих из 38 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.

На сегодняшний день конкурсы АрМИ-2022 готовы провести 12 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Индия, Казахстан, Китай, Россия, Саудовская Аравия. Узбекистан.

Свое участие подтвердили 237 команд из 31 страны. Команды Саудовской Аравии и Руанды примут участие в играх впервые.

  • На территории КНР планируется провести 4 конкурса — «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Кубок моря» Азиатско-Тихоокеанского региона, «Безопасный маршрут»;
  • На территории Казахстан пройдут 3 конкурса — «Мастера артиллерийского огня», «Тактический стрелок», «Меридиан»;
  • В Армении пройдет конкурс «Воин мира»;
  • Беларусь примет 3 конкурса — «Уверенный прием», «Стальная магистраль» и «Полярная звезда»;
  • В Иране 3 конкурса — «Глубина», «Соколиная охота» и «Снайперский рубеж» для подразделений специального назначения;
  • Азербайджан проведёт конкурс экипажей надводных кораблей «Кубок моря»;
  • Индия примет конкурс — «Отличники войсковой разведки»;
  • Узбекистан проведут 4 конкурса — «Конный марафон», «Верный друг», «Мастер-оружейник» и «Безопасная среда»;
  • Вьетнам 2 год подряд примет конкурс — «Аварийный район»;
  • Впервые конкурс «Дорожный патруль» планируется провести в Саудовской Аравии;
  • Остальные 14 конкурсов пройдут в России.

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