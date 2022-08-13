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В России растет заболеваемость коронавирусом — 28,6 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки выявили 28 тыс. 694 случая заражения коронавирусом. Об этом 13 августа сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Вчера было 27 тыс. 810. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 млн 852 тыс. 976 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 60, всего с начала пандемии в России умерли 383 тыс. 71 человек.

Количество случаев выздоровления за сутки составило 16 тыс. 874. Всего выздоровления с начала пандемии выросло до 18 млн 121 тыс. 135.

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