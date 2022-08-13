В Испании ветер снес сцену во время фестиваля. Погиб 1 человек и 17 пострадали. Видео

CentralAsia (CA) - В Испании 13 августа сильный ветер снес несколько металлических конструкций и сцену во время фестиваля «Медуза». 1 человек погиб и 17 пострадали. Об этом сообщает El Paıs.

Трагедия произошла утром в автономном сообществе Валенсия в муниципалитете Кульере.

Погибший — 22-летний мужчина, в него попала часть сцены. Среди пострадавших трое с тяжелыми травмами и еще 14 человек с легкими ушибами.

По данным Государственного метеорологического агентства (Аэмет), сегодня утром наблюдались «теплые порывы» с очень сильными порывами ветра, скорость которых может превышать 80 км /час и резким повышением температуры. Подобное явления могут повториться в течение дня.

‼️Esta madrugada se han producido reventones cálidos en muchos puntos de la costa valenciana acompañados de vientos muy fuertes.

El #Cullera han afectado al @Medusa_festival donde se han desplomado estructuras. Hay, al menos, un fallecido y decenas de heridos

Video: @dracoelbraco https://t.co/l8j06lMV5k pic.twitter.com/XXAbRDLmcb — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) August 13, 2022