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В Испании ветер снес сцену во время фестиваля. Погиб 1 человек и 17 пострадали. Видео

CentralAsia (CA) -  В Испании 13 августа сильный ветер снес несколько металлических конструкций и сцену во время фестиваля «Медуза». 1 человек погиб и 17 пострадали. Об этом сообщает El Paıs.

Трагедия произошла утром в автономном сообществе Валенсия в муниципалитете Кульере.

Погибший — 22-летний мужчина, в него попала часть сцены. Среди пострадавших трое с тяжелыми травмами и еще 14 человек с легкими ушибами.

По данным Государственного метеорологического агентства (Аэмет), сегодня утром наблюдались «теплые порывы» с очень сильными порывами ветра, скорость которых может превышать 80 км /час и резким повышением температуры. Подобное явления могут повториться в течение дня.

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