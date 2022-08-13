В Гонконге рекордно сократилось население

CentralAsia (CA) - В административном регионе Гонконг Китая наблюдается самое большое сокращения населения. Об этом сообщает CNN.

По данным департамента переписи населения и статистики Гонконга, население сократилось за год на 120 тыс. человек, или на 1,6%, и сейчас составляет 7,29 млн человек.

Это самое значительное сокращение населения Гонконга за все время сбора такой статистики, то есть с 1961 года.

Как отмечается в сообщении департамента, за этим стоят: естественное сокращение населения (смертей за год было больше, чем рождений), а также значительный отток жителей, то есть уехало больше, чем приехало.

За год, с середины 2021-го по середину 2022-го, в Гонконге умерли 61,6 тыс. человек, а родились лишь 35,1 тыс. За то же время из региона уехали 95 тыс. человек, а приехали 18,3 тыс.

В ведомстве также отмечают, что в последние 5 лет рождаемость в регионе стабильно падала: в 2016 году в Гонконге родились 59,5 тыс. детей, а в текущем рождений было почти на 25 тыс. меньше. В то же время ежегодное число смертей за этот же период стабильно росло: с 45,4 тыс. до 61,6 тыс.

Снижение рождаемости и рост смертности последних двух лет специалисты департамента объясняют ситуацией с пандемией COVID-19. В ней же они видят причину того, что многие люди покинули регион из-за того, что не хотели оставаться в нем в период очень жестких пандемических ограничений, некоторые из которых сохраняются до настоящего момента.

Между тем CNN приводит мнение экспертов, которые считают, что отъезд большого числа людей в последние годы объясняется также действующей в регионе политикой подавления оппозиции и несогласных, преследованием активистов, ужесточением цензуры и прочими мерами в рамках принятого КНР после массовых протестов 2019 года в Гонконге закона о национальной безопасности.