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Более 180 тыс. казахстанских туристов посетили Узбекистан в июле

CentralAsia (UZ) -  Туристическая отрасль Узбекистана продолжает восстанавливаться, показав в июле трехкратный рост потока иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Государственного комитета статистики Узбекистана, в июле 2022 года Узбекистан с туристическими целями посетили 540,7 тыс. иностранных граждан. Этот показатель по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 359,8 тыс. человек, или в 3 раза.

Третью часть всех иностранных туристов составили граждане Казахстана – 181,8 тыс. человек. Также в тройку лидеров туристического потока вошли соседние с Узбекистаном страны: Таджикистан – 143,4 тыс., и Кыргызстан – 126,3 тыс. туристов.

Поток гостей из РФ составил 61,6 тыс. человек. На дальнее зарубежье пришлось 27,6 тыс. туристов, в том числе из Турции прибыли – 6,8 тыс. гостей, Южной Кореи – 2, 2 тыс., Германии – 1,5 тыс., США – 1,3 тыс.

Узбекистан снял все ограничения для прибывающих в республику, связанные с пандемией коронавируса 10 июня.

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