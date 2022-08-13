Талибы разогнали женский митинг против дискриминации выстрелами в воздух. Видео

CentralAsia (CA) - Жительницы Кабула вышли на улицы в преддверии годовщины прихода к власти в Афганистане движения «Талибан», передает Daıly Sabah.

Талибы начали избивать протестующих женщин и стрелять в воздух, чтобы разогнать митинг.

Около 40 митингующих женщин прошли перед зданием министерства образования в Кабуле. Под лозунгом «Хлеб, работа, свобода» они выступили против дискриминации, которой при новой власти подвергаются девушки.

Талибан пришел к власти в Афганистане 15 августа 2021 года, когда сторонники движения захватили Кабул. На своей первой пресс-конференции после захвата власти талибы обещали уважать права женщин в рамках шариата и сохранить для них доступ к образованию. А некоторые сторонники движения были согласны, чтобы женщины работали, как и мужчины.

Однако со временем талибы ввели для женщин ряд запретов, например запретили им летать в самолетах без сопровождения мужчин, заниматься спортом, а также обязали их носить бурки.

Газета The New York Times писала о том, как афганские женщины, участвующие в акциях против режима талибов, пропадали или подвергались репрессиям со стороны Талибана.