К Токио приблизился тропический шторм Меари. Видео. Фото

CentralAsia (CA) - Тропический шторм «Меари» вызвал проливные дожди на японском острове Идзу, а 13 августа дождь направился в сторону Токио, сообщает Japan Times со ссылкой на японских метеорологов.

Во второй половине дня шторм вышел на сушу в префектуре Сидзуока к юго-западу от Токио, вызвав внезапные проливные дожди и порывистый ветер на обширной территории и вызвав оползни и наводнения.

Более 72 тыс. человек в главном городе района Сидзуоке было приказано эвакуироваться.

Шторм, сопровождаемый устойчивым ветром до 72 км/час, прошел над Сидзуокой и двигался со скоростью около 20 км/час. Ожидается, что шторм продолжит движение на север, а затем повернет на восток и к утру 14 августа пройдет над Тихим океаном.

Власти предостерегают от приближения к рекам и другим водоемам, так как уровень может внезапно подняться. По их словам, вечером в Токио и районах к северу от Токио ожидается усиление осадков.

All Nippon Airways отменила некоторые местные рейсы из-за шторм. Авиакомпания Skymark Airlines также отменила часть рейсов. Скоростные поезда были задержаны, а ограничения скорости в туннелях в Сидзуоке были временно снижены. Участки скоростной автомагистрали Томей, соединяющей Токио и Нагою, были временно перекрыты.

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