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В Ташкенте прошел международный фестиваль национальных блюд. Фото

CentralAsia (UZ) -  Бустанлыкском районе в Ташкентской области Узбекистана прошел международный фестиваль национальных блюд «Welcome to Bustanlik», передает Podrobno.uz

В фестивале приняли участие более 9,5 тысяч гостей, среди которых представители Казахстана, Кыргызстана, России, Беларуси, СМИ, а также жители и гости со многих регионов Узбекистана.

На мероприятии были представлены национальные блюда более 20 районов и городов Ташкентской области, среди которых традиционный узбекский плов, сукок шашлык, этническое блюдо кала-поча, нарын, хасып, мампар, тандыр кабоб, самса и многие другие.

По итогам фестиваля, состоялась церемония награждения, где участников со всех районов Ташкентской области наградили сертификатами и ценными призами. Также в номинации «Мастера узбекского плова» были награждены граждане России, Казахстана и Кыргызстана, которые приготовили традиционное национальное блюдо для гостей фестиваля.

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