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В Казахстане за сутки выявили 1239 случаев COVID
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Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  

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Коронавирус в Казахстане
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