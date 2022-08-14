В Казахстане за сутки выявили 1239 случаев COVID

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14 августа 2022
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Всего:
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Вылечены:
1340326
Умерли:
13
Казахстан
,
общество
9:47, 14 августа 2022
Просмотров: 2123
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