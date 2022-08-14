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Из-за загрязнения воды 10 тонн рыбы погибло в реке Одра в Польше

CentralAsia (CA) -  Из-за неизвестного загрязнения вдоль берега протекающей по территории Польши и Германии реки Одра нашли 10 тонн мертвой рыбы. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мачея Вонсика, пообещал награду в 1 млн. злотых (220 тыс. долларов) за информацию, которая поможет установить виновных в масштабном загрязнении.

Пока специалисты из Польши и Германии изучают отобранные пробы воды и уже установили, что в образцах не содержится ртути, однако превышены показатели солености.

Для очистки русла реки от тонн мертвой рыбы Польша задействовала военных. Первые сообщения о массово гибнущей рыбе в этой реке начали поступать от местных рыбаков еще с 26 июля. По одной из версий, в воду могло попасть вещество с сильно окисляющими свойствами.

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