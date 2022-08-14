Число погибших во время ливней в Южной Корее выросло до 14

CentralAsia (CA) - Власти Южной Кореи представили обновленную информацию о последствиях сильнейших за 80 лет ливней. Число погибших выросло с 9 до 14, передает «Yonhap».

Без вести пропавшими остаются еще пять человек. Пострадали 18 жителей страны.

Ранее сообщалось о гибели 9 человек - 5 в Сеуле, 3 в провинции Кенгидо и 1 в провинции Канвондо. 7 пропали без вести, 4 из них из Сеула и 3 из провинции Кенгидо. Еще 17 получили ранения.

С 8 августа до утра 10 августа в Сеуле выпало 525 миллиметров осадков. Было затоплено около 3 тыс. зданий. Проводилась эвакуация около 7,5 тыс. человек. Предупреждение о ливнях в большинстве районов страны было отменено 11 августа.