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Рамзан Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев

CentralAsia (CA) -  Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев. Об этом он написал в своем Telegram.

«Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — сообщил Кадыров. Он добавил, что добровольцы имеют хорошую подготовку для быстрого и качественного решения оперативных задач.

Ранее Кадыров рассказал, что в Чеченской Республике 9 тыс. бойцов готовы к отправке в Украину, еще 10 тыс. человек находятся в резерве.

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