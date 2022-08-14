7 человек пострадали во время стрельбы у Стены Плача в Иерусалиме. Видео

CentralAsia (CA) - Семь человек пострадали после стрельбы неподалеку от Стены Плача (Западная Стена) в Иерусалиме. Об этом 14 августа сообщила газета Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи «Маген Давид Адом» (MDA) и полицию города.

Инцидент произошел недалеко от Старого города Иерусалима в ночь на 14 августа. Неизвестные устроили стрельбу по автобусу на дороге возле Западной Стены и по стоянке возле гробницы царя Давида, после чего скрылись с места преступления.

Двое пострадавших получили серьезные ранения, еще пятеро — легкой и средней тяжести. Все они были доставлены в городские больницы. Среди раненых — 30-летняя беременная женщина, ей пришлось экстренно проводить кесарево сечение. Ребенок также находится в тяжелом состоянии.

Полиция Иерусалима сообщила, что рассматривает инцидент как предполагаемый террористический акт.

«Большое количество сил полиции прибыло на место происшествия и приступило к обеспечению безопасности района, расследованию дела и розыску подозреваемого, который скрылся», — прокомментировали ситуацию представители правоохранительных органов.

Израильские правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в совершении нападения. По данным газеты, злоумышленник доставлен на допрос, у него изъято оружие.

חשד לפיגוע ירי בעיר העתיקה בירושלים: 7 פצועים, בהם שניים קשה, בשתי זירות שונות. מרדף מתקיים אחר המחבלhttps://t.co/RpoBZYSZUf@SuleimanMas1 @VeredPelman (צילום: איתמר כרמון) pic.twitter.com/S7JjWtJEPB — כאן חדשות (@kann_news) August 13, 2022