Украину покинуло более 9,9 млн человек, - ООН (карта)

CentralAsia (CA) - Украину с начала военной ситуации покинуло 10 млн 638 тыс. 132 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН, уехали более 5,2 млн человек, в Россию – более 1,9 млн, в Венгрию – более 1,1 млн, в Румынию – около 999 тыс., в Словакию – свыше 668 тыс., Молдову – 565 тыс., Беларусь – 16 тыс. 685.

Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) на 1 января 2022 года составила 41 млн 167,3 тыс. человек.