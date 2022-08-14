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Украину покинуло более 9,9 млн человек, - ООН (карта)

CentralAsia (CA) -  Украину с начала военной ситуации покинуло 10 млн 638 тыс. 132 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН, уехали более 5,2 млн человек, в Россию – более 1,9 млн, в Венгрию – более 1,1 млн, в Румынию – около 999 тыс., в Словакию – свыше 668 тыс., Молдову – 565 тыс., Беларусь – 16 тыс. 685.

Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) на 1 января 2022 года составила 41 млн 167,3 тыс. человек.

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