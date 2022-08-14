экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Макрон подписал протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон

CentralAsia (CA) -  Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, позволит укрепить их безопасность перед лицом нынешней угрозы в непосредственном соседстве с ними. И внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и общую европейскую безопасность», — цитирует сообщение газета.

Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) проголосовало за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО 2 августа: 209 депутатов выступили за это, 46 — против.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.

По процедуре заявки должны одобрить все члены НАТО, однако против выступила Турция. Она требовала, чтобы страны выдали Анкаре членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической организацией, закрыли все организации, связанные со структурами РПК, а также предоставили Турции гарантии.

9 августа протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в альянс подписал президент США Джо Байден.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Макрон подписал протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО
  • Более 180 тыс. казахстанских туристов посетили Узбекистан в июле
  • В России растет заболеваемость коронавирусом — 28,6 тыс. случаев за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com