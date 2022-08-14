Макрон подписал протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Эмманюэль Макрон

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, позволит укрепить их безопасность перед лицом нынешней угрозы в непосредственном соседстве с ними. И внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и общую европейскую безопасность», — цитирует сообщение газета.

Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) проголосовало за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО 2 августа: 209 депутатов выступили за это, 46 — против.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.

По процедуре заявки должны одобрить все члены НАТО, однако против выступила Турция. Она требовала, чтобы страны выдали Анкаре членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической организацией, закрыли все организации, связанные со структурами РПК, а также предоставили Турции гарантии.

9 августа протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в альянс подписал президент США Джо Байден.