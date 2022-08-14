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Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

CentralAsia (CA) -  Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение действует с 11 до 21 часов воскресенья, 14 августа. «Очень высокая температура», — сказано в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о возвращении аномальной жары в столицу. «Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате», — сообщил синоптик.

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