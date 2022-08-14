ISW: Российские войска проводят наземные атаки к северу от Харькова (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 14:28, 14 августа 2022
- Просмотров: 1688
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 13 на 14 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска проводят ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.
Выводы института:
Украинские силы продолжают попытки разрушать российские наземные линии связи (GLOC), которые поддерживают российские силы на правом берегу Днепра.
Российские силы могут перебрасывать усилия на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание Украины от Южной оси.
Российские войска проводят наземные атаки северо-западнее Славянска, восточнее Северска, южнее и восточнее Бахмута.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.