ISW: Российские войска проводят наземные атаки к северу от Харькова (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 13 на 14 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска проводят ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.

Выводы института:

Украинские силы продолжают попытки разрушать российские наземные линии связи (GLOC), которые поддерживают российские силы на правом берегу Днепра.

Российские силы могут перебрасывать усилия на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание Украины от Южной оси.

Российские войска проводят наземные атаки северо-западнее Славянска, восточнее Северска, южнее и восточнее Бахмута.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.