В России растет заболеваемость коронавирусом — около 29 тыс. случаев за сутки

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили 28 тыс. 982 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 августа сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Вчера было 28 тыс. 694. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 млн 881 тыс. 958 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 54, всего с начала пандемии в России умерли 383 тыс. 125 человек.

Количество случаев выздоровления за сутки составило 14 тыс. 942. Всего выздоровления с начала пандемии выросло до 18 млн 136 тыс. 77.